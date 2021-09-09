Zabıtadan pazarcılara elektronik kantar denetimi
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Zabıtadan pazarcılara elektronik kantar denetimi

Zabıtadan pazarcılara elektronik kantar denetimi
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye zabıta ekipleri, tartı denetimi gerçekleştirdi.

Gaziantep'in İslahiye zabıta ekipleri, tartı denetimi gerçekleştirdi.

Biber satıcılarının yoğun olduğu pazar yerine kontrol noktası açan İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşın aldığı biber çuvallarını tekrar tartarak fırsatçıların önüne geçiyor.

İslahiye Belediyesi Zabıta Amiri Sedat Palta vatandaşların mağdur olmalarını engellemek amacıyla denetimlerin süreceğini, aykırı eylemlerde bulunan, hileli baskül ve kantar kullanan kişi ve iş yerleri hakkında işlem yaptıklarını belirtti.

Zabıtadan pazarcılara elektronik kantar denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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