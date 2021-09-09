Zabıtadan pazarcılara elektronik kantar denetimi
Gaziantep'in İslahiye zabıta ekipleri, tartı denetimi gerçekleştirdi.
Gaziantep'in İslahiye zabıta ekipleri, tartı denetimi gerçekleştirdi.
Biber satıcılarının yoğun olduğu pazar yerine kontrol noktası açan İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşın aldığı biber çuvallarını tekrar tartarak fırsatçıların önüne geçiyor.
İslahiye Belediyesi Zabıta Amiri Sedat Palta vatandaşların mağdur olmalarını engellemek amacıyla denetimlerin süreceğini, aykırı eylemlerde bulunan, hileli baskül ve kantar kullanan kişi ve iş yerleri hakkında işlem yaptıklarını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek