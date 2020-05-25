Zabıtadan oyunlu bayram kutlaması
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Zabıtadan oyunlu bayram kutlaması

Zabıtadan oyunlu bayram kutlaması Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından oyunlu bayram kutlaması yapıldı.

25.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:41

Zabıtadan oyunlu bayram kutlaması

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından oyunlu bayram kutlaması yapıldı. İlçenin tüm cadde ve sokaklarında coşkulu anlar yaşatan etkinlik, sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Zabıta Müdürü Erol Ersoy tarafından kurallara uyan vatandaşlara teşekkür edilerek bayram kutlaması yapılırken, oyunlarıyla ilgi odağı olan zabıta personeli alkış yağmuruna tutuldu.

Zabıta Müdürü Erol Ersoy, Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından desteklenen etkinliklere bayramın son gününe kadar devam edeceklerini ifade etti. Ersoy, "Zabıta Müdürlüğünde görevli personellerimiz, sokağa çıkma yasağına riayet eden tüm vatandaşlarımızın isteklerini yerine getiriyor. Vefa Sosyal Destek Grubu olarak hizmetlerimizin yanı sıra, kültürel etkinliklere de yer vererek vatandaşlarımızla etkili iletişim kurabiliyoruz" dedi.

Zabıtadan oyunlu bayram kutlaması

Kaynak: İHA

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