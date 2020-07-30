Zabıtadan mezarlıklarda korona virüs önlemi
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Zabıtadan mezarlıklarda korona virüs önlemi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri korona virüs önlemleri kapsamında Kurban Bayramı sürecinde mezarlıklarda yaşanacak yoğunluğu önlemek için ziyarete gelen vatandaşları kapıda karşılayarak gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

Zabıtadan mezarlıklarda korona virüs önlemi
30.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 30.07.2020 12:26

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri korona virüs önlemleri kapsamında Kurban Bayramı sürecinde mezarlıklarda yaşanacak yoğunluğu önlemek için ziyarete gelen vatandaşları kapıda karşılayarak gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

Korona virüse karşı Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak uygulanan tedbirlerin vatandaşların sağlığı açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman, "Ekiplerimiz Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında bayram için alınan tedbirleri uyguluyor. Yoğunluğu en aza indirerek sosyal mesafenin sağlanmasını ve salgının yayılma riskini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Tedbirler dahilinde mezarlıklara özel araçları almıyoruz. Hasta, yaşlı ve ziyaret edeceği mezarları nizamiyeye uzak olan vatandaşlarımızın mezarlık içi ulaşımlarını araçlarımızla gerçekleştiriyoruz. Gelen her vatandaşımızın maske kontrolünü yapıyor, maskesi olmayana maske veriyoruz ve dezenfektan sıvıları kullanmalarını sağlıyoruz. Bayram boyunca yapacağımız bu uygulamayla mezarlık ziyaretlerinde korona virüsün yayılmasını engellemeyi hedefliyoruz. İnşallah güzel bir bayramı hep birlikte geçireceğiz" dedi.

Alınan tedbirler kapsamında ayrıca mezarlık içine araç giriş ve çıkışı yapılmazken ziyaretçilere maske dağıtılıyor. Araçlarıyla mezarlığa gelen hasta ve yaşlı vatandaşlar ise zabıta ekiplerine ait araçlarla ziyaret edeceği mezara kadar götürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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