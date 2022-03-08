Zabıtadan marketlere stok yağ denetimi... Rafta olmayan 5 litrelik ayçiçek yağları depodan çıktı - Haberler

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Zabıtadan marketlere stok yağ denetimi... Rafta olmayan 5 litrelik ayçiçek yağları depodan çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zabıtadan marketlere stok yağ denetimi... Rafta olmayan 5 litrelik ayçiçek yağları depodan çıktı Yalova'da zabıta ekipleri, şehir merkezinde bulunan zincir ve yerel marketlerde ayçiçek yağı denetimi gerçekleştirdi.

YALOVA (İHA) - Zabıtadan marketlere stok yağ denetimi... Rafta olmayan 5 litrelik ayçiçek yağları depodan çıktı

YALOVA - Yalova'da zabıta ekipleri, şehir merkezinde bulunan zincir ve yerel marketlerde ayçiçek yağı denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 5 litrelik ürünler raflar yerine depolarda olduğu tespit edildi.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, stokçuluğun önüne geçişmesi adına Merkez ilçedeki marketlere denetimler yaptı. Ekipler denetimde rafların yanı sıra depoları da kontrol etti. Denetimlerde kurallara uymayan işlemler hakkında tutanak tutuldu.

Özellikle 5 litre yağ bulunmayan reyonların ardından ekipler depo kontrolleri gerçekleştirildi. Depo kontrollerinde koliler içinde bulunan 5 litrelik yağlar ile ilgili tutanak tutuldu. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden yapılan açıklamada, "Yapmış olduğumuz denetimlerde ilk önce rafları kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Ardından marketlerin depolarını kontrol ediyoruz. Bazı marketlerin depolarında 5 litre yağları tespit ettik. Burada bulunan arkadaşlar bunların 'promosyon ürünü olduğunu ve ileri bir tarihte satışa çıkacağını' söylediler. Bizler bize verilen yetkilere istinaden rafta olmayan ürünün depoda olduğunu tespit ettiğimiz için tutanağımızı tuttuk. Tutmuş olduğumuz tutanakları Yalova İl Ticaret Müdürlüğüne ileteceğiz ve gereken işlemler bu kurumumuz gerçekleştirecek" denildi.

Zabıtadan marketlere stok yağ denetimi... Rafta olmayan 5 litrelik ayçiçek yağları depodan çıktı

Zabıtadan marketlere stok yağ denetimi... Rafta olmayan 5 litrelik ayçiçek yağları depodan çıktı

Zabıtadan marketlere stok yağ denetimi... Rafta olmayan 5 litrelik ayçiçek yağları depodan çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalova Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yalova, Zabıta, 3. Sayfa, Haberler

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