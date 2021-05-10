Zabıtadan market zincirlerine sıkı denetim
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Zabıtadan market zincirlerine sıkı denetim

Zabıtadan market zincirlerine sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çameli Belediyesi, zabıta ekipleri ilçede bulunan marketleri tam kapanma genelgesi kapsamında satılan ürünleri denetledi.

Çameli Belediyesi, zabıta ekipleri ilçede bulunan marketleri tam kapanma genelgesi kapsamında satılan ürünleri denetledi.

Çameli Belediyesi Zabıta ekipleri İçişleri Bakanlığının "Market Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında marketlerde denetim yaptı. Ekipler, bakanlığın marketler ile ilgili yayınladığı genelge doğrultusunda marketlerde sadece temel gıda, temizlik ürünleri, hayvan yemi ve mamaları ile parfümeri ve makyaj malzemeleri dışındaki kozmetik ürünlerinin satılıp satılmadığı denetlendi. Alkollü ürün ile elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat ve zücaciye gibi ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı da kontrolü gerçekleştirildi. Satışı yasak ürünlerin bulunduğu reyonlara uyarı levhaları asıldığı ve kasalarda zorunlu temel ihtiyaç kapsamı dışındaki ürünlerin satışının yapılmadığı görüldü. - DENİZLİ

Zabıtadan market zincirlerine sıkı denetim
Zabıtadan market zincirlerine sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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