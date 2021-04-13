Zabıtadan market ve fırın denetimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı sebebiyle market ve fırın denetimlerini artırdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı sebebiyle market ve fırın denetimlerini artırdı. Ürün fiyat ve gramaj denetimi yapan zabıta ekipleri, mamulleri tek tek kontrol etti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Ramazan ayı nedeniyle market ve fırınlarda denetim yaptı. Rutin gerçekleştirilen denetimleri daha da sıklaştıran ekipler, kurumsal süpermarketler dahil tüm işletmeler ile fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerini ziyaret etti.

Marketlerdeki ürün etiketlerini detaylı inceleyen zabıtalar, fırın ve unlu gıda imalathanelerinde ise işletme ruhsatı, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına bakarak, ekmeklerin de gramajlarını ölçtü. Yapılan denetimlerde market ve fırınların kurallara uygun faaliyet gösterdiği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı