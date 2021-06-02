Zabıtadan küçük sanayide seyyar denetimi

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'nde seyyar denetimlerini sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'nde seyyar denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde seyyar satıcılara cezai işlem uygulanarak satıştan men edildi.

İlçede denetimleri yoğunlaştıran Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'nde seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. Seyyar ile mücadele kapsamında denetimleri arttıran ekipler, yapılan kontrollerde yakalanan seyyar satıcılara cezai işlem uygulayarak satıştan men etti. Denetimlerin artarak devam edeceğini kaydeden Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seyyar ile mücadelenin devam ettiğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı