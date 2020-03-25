Zabıtadan koronavirüs denetimi Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Korona virüs nedeniyle; ilçede bulunan fırınlar, marketler, pideci ve dönercilerde denetim yaptı.

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Korona virüs nedeniyle; ilçede bulunan fırınlar, marketler, pideci ve dönercilerde denetim yaptı.

Genel temizlik ve hijyen denetiminde bulunan zabıta ekipleri, fırınlarda çalışan personele eldiven maske bone takmaları konusuna uyarılarda bulundu.

Ayrıca Zabıta müdürlüğü korona virüs nedeniyle fahiş fiyata ürün satılmamasıyla ilgili de marketlerde denetimlere devam edileceğini bildirdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA