Zabıtadan korona virüs denetimi: Fazla yolcu alan şoföre ceza
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Zabıtadan korona virüs denetimi: Fazla yolcu alan şoföre ceza

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile Türkiye genelinde bugün yapılan korona virüs tedbirleri kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Zabıtadan korona virüs denetimi: Fazla yolcu alan şoföre ceza
06.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:03

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile Türkiye genelinde bugün yapılan korona virüs tedbirleri kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Fazla yolcu alan şoföre ceza yazıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın kent genelinde ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde berberler, güzellik merkezleri, taksi ve minibüs durakları, toplu taşıma araçları, pazar yerleri, düğün ve nikah salonları, çay bahçeleri ile lokanta gibi yerler tek tek kontrol edildi. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yazılan maddelere uyulup uyulmadığı incelendi.

Fazla yolcu alan şoföre ceza

Yapılan trafik denetimlerinde zabıta ve trafik ekipleri tarafından toplu taşıma araçları durdurularak şoförler ve yolcular denetlendi. Toplu ulaşım araçlarında yolcu sayısının yanı sıra yolcuların maske takıp takmadıkları, sosyal mesafeye uyup uymadıkları kontrol edildi. Ekipler sosyal mesafenin korunması, vatandaşların sağlığı için maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca Kovid-19 tedbirlerine uymayıp fazla yolcu bulunduran minibüslere cezai işlem uygulandı. Taksi sürücüleri, 3 kişiden fazla yolcu almamaları, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konularında uyarıldı.

Sosyal mesafe-maske-hijyen

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 'Herkes İçin Sağlık İçin' kampanyası adı altında bugün yoğun bir denetim gerçekleştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman, "Çalışmalarımızı pandemi sürecinin başından itibaren yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Salgınla mücadelede başarılı olabilmek adına tüm ekiplerimiz sahada. Vatandaşlarımız, esnaflarımız ziyaret ediliyor. Gerekli uyarılar yapılıyor. Eksikler söylenip tamamlanması isteniyor. Amacımız hepimiz için sağlık. Halkımızın sağlığı, halkımızın güvenliği ve en önemlisi korona virüsün yayılma hızını en aza indirmek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bizim halkımızdan istediğimiz maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve hijyen konusunda dikkat etmeleridir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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