Zabıtadan Korona virüs bilgilendirmesi
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Zabıtadan Korona virüs bilgilendirmesi

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, Korona virüs salgınının önlenmesi için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

23.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:03
Zabıtadan Korona virüs bilgilendirmesi

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, Korona virüs salgınının önlenmesi için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Korona virüs önlemleri kapsamında esnafı ve vatandaşları hijyen tedbirleri konusunda uyararak, bilgilendiriyor.

Esnafı gezen zabıta ekipleri, hem esnafa hem de müşterilere bilgilendirme yaptı. Zabıta ekipleri virüsün yayılmasının engellenmesi için daha fazla duyarlılık gösterilmesi çağrısında bulundu. Esnaf ve vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından ürünleri el ile seçmemeleri, alışveriş süresini çok uzun tutmamaları, kalabalık oluşmadan sosyal mesafeye uyularak alışveriş yapmaları konularında bilgilendirildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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