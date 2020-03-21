Zabıtadan korona virüs bilgilendirmesi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında pazar esnafı ve vatandaşları hijyen tedbirleri konusunda uyararak eldiven dağıttı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında pazar esnafı ve vatandaşları hijyen tedbirleri konusunda uyararak eldiven dağıttı.

Vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından ürünleri el ile seçmemeleri, alışveriş süresini çok uzun tutmamaları, kalabalık oluşmadan sosyal mesafeye uyularak alışveriş yapmaları konularında bilgilendirildi. Pazar esnafı ve vatandaşlar da zabıta ekiplerine kendilerine vermiş oldukları önemden dolay teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA