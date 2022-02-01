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Zabıtadan kahvehanelere denetim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zabıtadan kahvehanelere denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kahvehane ve kıraathanelerde denetimler gerçekleştirdiler.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kahvehane ve kıraathanelerde denetimler gerçekleştirdiler.

Denetimlerde yayımlanan genelgelere uyulup uyulmadığı kontrol edilirken işletmelerde sosyal mesafe, hijyen şartları, maske takılması, masa-sandalye düzeni başta olmak üzere alınması gereken bütün tedbirler incelendi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz halkın sağlığı için, kahvehane ve çay ocaklarında hijyen, fiyat listesi ve ruhsat kontrollerine yapıldı. Halkımızın sağlığını tehlikeye atacak her türlü olumsuzlukların takipçisi olmaya devam ediyoruz. Denetimlerimiz sadece kahvehane ve kıraathanelerle sınırlı kalmayıp tüm işyerlerini kapsayacak şekilde devam edecektir" dedi. - BİLECİK

Zabıtadan kahvehanelere denetim

Zabıtadan kahvehanelere denetim

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Zabıta, Yerel, Haber

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