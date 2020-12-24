Zabıtadan hijyen ve gramaj denetimi
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Zabıtadan hijyen ve gramaj denetimi

24.12.2020 17:52 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:57
Zabıtadan hijyen ve gramaj denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pide fırınlarında hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, belirlenen kurallara uymayan ve işyerinin temizliğine önem göstermeyen işyerlerine sözlü ve yazılı uyarılarda bulunulduğunu dile getirdi. - ADIYAMAN

Zabıtadan hijyen ve gramaj denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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