Zabıtadan HES kodu denetimi

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde başta Korona virüs (Covit-19) tedbirleri olmak üzere bir çok denetim gerçekleştirdi.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde başta Korona virüs (Covit-19) tedbirleri olmak üzere bir çok denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri kentte faaliyet gösteren esnaflarda Korona virüs (Covit-19) tedbirleri olmak üzere, HES kodu, ruhsat ve satılan ürünlerin son tüketim tarihi ile ilgili denetimler yaptı. Tedbirlere ve denetimlere uymayan esnafa cezai işlem uygulanırken, denetimlerin devam edeceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı