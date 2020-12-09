Zabıtadan HES kodu denetimi
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Zabıtadan HES kodu denetimi

09.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:49
Zabıtadan HES kodu denetimi

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde başta Korona virüs (Covit-19) tedbirleri olmak üzere bir çok denetim gerçekleştirdi.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde başta Korona virüs (Covit-19) tedbirleri olmak üzere bir çok denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri kentte faaliyet gösteren esnaflarda Korona virüs (Covit-19) tedbirleri olmak üzere, HES kodu, ruhsat ve satılan ürünlerin son tüketim tarihi ile ilgili denetimler yaptı. Tedbirlere ve denetimlere uymayan esnafa cezai işlem uygulanırken, denetimlerin devam edeceği bildirildi. - BİLECİK

Zabıtadan HES kodu denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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