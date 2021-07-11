Zabıtadan hayvan pazarında kurban satış denetimi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurban satışı için oluşturulan hayvan pazarında zabıta denetim yaptı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurban satışı için oluşturulan hayvan pazarında zabıta denetim yaptı.

Pazaryeri Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, Pazaryeri ilçesinde kurban bayramı için hayvan satışı olarak belirlenen alanda denetim yaptı. Denetimler ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Vatandaşlarımıza bayram öncesinde ve bayramda en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunacağımızdan emin olabilirsiniz. Sürekli hayvan pazarında dezenfekte ilaçlama yapıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde kurban almaları ve kurban satıcılarının hijyen bir şekilde satış yapmalarını amaçlıyoruz. Ekiplerimiz denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekiplerimizce küpe kontrolü yaptık ve uygunsuz bir işlem görmedik. Hayvan pazarında satışa sunulan kurbanlık hayvanların tamamı ilçemizde yetişen kurbanlıklar olduğunu gözlemledik" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı