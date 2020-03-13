Zabıtadan haksız fiyat artışlarına yönelik denetim
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Erdemli, Mersin, Zabıta, Güncel

Zabıtadan haksız fiyat artışlarına yönelik denetim

Mersin'in Erdemli ilçe belediyesi zabıta ekipleri tarafından korona virüs dolayısıyla önlem amaçlı kullanılacak hijyen malzemelerinin satışında oluşabilecek haksız fiyat artışlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

13.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:48
Zabıtadan haksız fiyat artışlarına yönelik denetim

Mersin'in Erdemli ilçe belediyesi zabıta ekipleri tarafından korona virüs dolayısıyla önlem amaçlı kullanılacak hijyen malzemelerinin satışında oluşabilecek haksız fiyat artışlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Erdemli genelinde denetime çıkan zabıta ekipleri, marketlere yönelik denetimlerde sabun, kolonya, ıslak mendil başta olmak üzere temizlik malzemelerinin fiyatlarını kontrol ederek herhangi bir haksız oranda artış yapılıp yapılmadığı konusunda incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmada haksız fiyat artışının tespit edilmediği bildirildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Küresel anlamda yaşanmakta olan virüs salgınının ülkemizde de ilk vakalarını göstermesinden sonra Erdemli Belediyesi olarak ciddi tedbirler alıp uygulamaya koyduk. Vatandaşlarımız ülkemizde ilk vakanın görülmesinden sonra panikle hareket ederek marketlerden temizlik malzemesi alımına ağırlık vermekle birlikte, bu işin art niyetlisi bir takım odaklara zemin hazırladılar. Ülkemizin kalabalık nüfusa sahip bazı illerinde bu haksız fiyat artışı sık görülmekle birlikte, biz Erdemli esnafının bu fırsatçılığı gütmeyeceğinden de eminiz" dedi.

"DENETİMLER SÜRECEK"

Başkan Tollu denetimlerin sürdürüleceğini de dile getirerek, "Vatandaşlarımızın da emin bir şekilde alışverişlerine devam etmeleri için denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sürekli olarak belirtiyoruz, virüs salgınına karşı mücadelede ilk öncelik paniğe mahal vermemektir. Bizler de vatandaşlarımızın temizlik maddesi alımında haksız fiyat artışından mağdur olmamaları amacıyla temizlik ve hijyen malzemelerinin satışında fiyat oranlarını takip etmeye başladık. Vatandaşlarımızın en tabi hakkı olan hijyene ulaşım hususunda art niyetle hareket ederek vatandaş üzerinden haksız kazanç sağlayan kimse olursa, karşısında kanuni yaptırımları bulacaktır" şeklinde konuştu.

(Hüseyin Yıldız/İHA)

Zabıtadan haksız fiyat artışlarına yönelik denetim

Kaynak: İHA

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Zabıtadan haksız fiyat artışlarına yönelik denetim

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