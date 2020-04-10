Zabıtadan gıda satışına sıkı takip
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Gebze Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Gebze, Güncel

Zabıtadan gıda satışına sıkı takip

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede iç mekanda müşteri kabul etmeyerek sadece paket servis veya gel-al tekniğiyle çalışan işletmelerde de denetimlerini sürdürüyor.

10.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:57
Zabıtadan gıda satışına sıkı takip

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede iç mekanda müşteri kabul etmeyerek sadece paket servis veya gel-al tekniğiyle çalışan işletmelerde de denetimlerini sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede faaliyet gösteren gıda satış işletmelerini aralıksız denetliyor. Ülke genelinde baş gösteren korona virüs salgınına karşı Gebze'de başlatılan mücadele kapsamında teyakkuza geçen ekipler, vatandaşların sağlığını korumak ve belirlenen kriterlere uygun şartlarda hijyenik gıdalar tüketmelerini sağlamak amacıyla, ilçedeki market, manav ve benzeri işletmelerin yanı sıra paket servis veya gel-al tekniğiyle satış yapan işletmeleri de denetliyor. Ekipler, belirlenen kurallara uymayan işletmeleri hakkında yasal işlem uyguladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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