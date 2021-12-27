Zabıtadan geniş çaplı denetim

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerini sıklaştırdı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde rutin olarak yaptığı etiket kontrollerini sıklaştırarak hijyenik şartlar, fiyat etiketleri, raf düzeni ve satılan ürünlerin son kullanma tarihi denetimlerine devam ediyor. Süpermarketlerde ve mahalle bakkallarında kuru gıda, manav, kasap ve içecek reyonlarında etiket denetimi yapan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tespiti halinde yasal işlem gerçekleştiriyor. Pazar yerlerinde yapılan denetimlerde de pazarın ve tezgahların düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığı denetlenerek, etiket kontrolü gerçekleştiriliyor. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna ilişkin bilgi veren ekipler, fiyat etiketlerini tüketicilerin görebileceği yerlerde bulunmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak esnafa uyarılarda bulunurken, tekrarı halinde cezai işlem gerçekleştiriyor.

Belediye zabıta ekipleri işletme denetimlerinin yanı sıra şantiye denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. - MUĞLA