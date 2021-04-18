Zabıtadan fırınlara Ramazan denetimi
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Zabıtadan fırınlara Ramazan denetimi

Zabıtadan fırınlara Ramazan denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan pidesinin gramaj ve fiyat denetimini yaptı.

Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda

Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan pidesinin gramaj ve fiyat denetimini yaptı.

Burdur'da faaliyet gösteren fırınları gezen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin gramaj ve fiyat denetimlerini yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, fırınlarda ramazan pideleri için gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Gerekli kontrollerin ve incelemelerin yapıldığı denetimler, Ramazan ayı boyunca sıkı bir şekilde devam edecek" diye konuştu. - BURDUR

Zabıtadan fırınlara Ramazan denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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