Zabıtadan fırınlara denetim
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Zabıtadan fırınlara denetim

Zabıtadan fırınlara denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması için kapsamlı fırın denetimi başlattı.

Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması için kapsamlı fırın denetimi başlattı. Ekmeklerin gramajı ve fırınların hijyen şartları başta olmak üzere birçok noktada kontroller gerçekleştirildi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetim başlattı. Ekipler, fiyat tarifesi, gramaj, hijyen kuralları ve maske konusunda işletmeleri denetledi. Zabıta ekipleri maske, mesafe konusunda da uyarılarda bulundu. İlk etapta 7 fırında gerçekleştirilen denetimde olumsuzluğa rastlanmadı.

Konuyla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, halkın gıda ihtiyacını karşılayan başlıca yerlerden biri olan fırınlarda denetimlere başlandığını belirterek, "Yapılan ilk denetimde 7 işletme kontrol edildi. Gramajla ilgili yaptığımız denetimlerde kurallara uyulduğunu hatta yasal gramaj sınırının üstünde de üretim yapıldığını gördük. Bunun yanı sıra fiyat tarifesi, hijyen noktalarında da denetimler yaptık. Bir olumsuzluğa rastlamadık. Bunun için özen gösteren esnafımıza teşekkür ederiz" ifadesini kullandı. Yetkililer denetimlerin devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Zabıtadan fırınlara denetim
Zabıtadan fırınlara denetim
Zabıtadan fırınlara denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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