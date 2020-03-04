Zabıtadan fırın denetimi

04.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:40

Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri şehir merkezinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı.



Belli aralıklarla şehir merkezindeki fırınlarda denetimlerini sürdüren Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, işyerlerinde genel hijyen denetimi, üretimde kullanılan hammaddelerin uygunluğu ve ekmek gramajlarını kontrol etti.



Fırınların denetimlerini belirli aralıklarla gerçekleştirdiklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Yardımcısı Murat Tanışman,"Zabıta ekipleri Ekmek gramlarına bakıyor, hijyen denetimi yapıyor. Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Denetimlerimizi sık sık yapmaya devam edeceğiz. Burada amacımız fırıncılarımızın hijyenik ortamda ekmeklerini üretmeleri ve halkımızın güvenilir bir şekilde ekmeğini yemesini sağlamak. Hijyen kurallarına uymayan esnaflarımıza da cezai işlemlerimizi uygulayacağız" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA