ZABITADAN 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ - Haberler
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ZABITADAN 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da zabıta ekipleri, market ve alışveriş merkezinde 'fahiş fiyat' ile indirim ve fırsat ürünleri denetimi yaptı.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da zabıta ekipleri, market ve alışveriş merkezinde 'fahiş fiyat' ile indirim ve fırsat ürünleri denetimi yaptı. Özellikle indirim ve fırsat ürünlerinin fotoğraflarını çekip, etiketle kasa fiyatlarının tutup tutmadığı incelendi.

Aksaray Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce, market ve alışveriş merkezlerinde indirim ve fırsat ürünlerini ile kampanyalı gibi ürünlerde fahiş fiyat denetimi yaptı. Özellikle indirim ve fırsat ürünlerinin fotoğraflarını çekip, etiketle kasa fiyatlarının tutup tutmadığı incelendi. Ekipler ayrıca yufka, tavuk gibi diğer ürünlerde de gramaj kontrolü gerçekleştirildi.

Denetimi gerçekleştiren Zabıta Faruk Altındal, şunları söyledi: "Belediyemizin görevlendirmesiyle fahiş fiyat denetimiyle marketlerin kasayla raflardaki ürün etiketlerinin kontrolü yaptık. Marketlerde fırsat ve kampanyalı ürünleri sepete koyduk, kasadaki fiş fiyatıyla karşılaştırıyoruz ve fiyat farkındalığı çıktığında gerekli işlemleri yapıyoruz. Son günlerde vatandaşlarımız fahiş fiyat konusunda şikayetlerde artamaya başladı. Bizde anında şikayetleri fiş ve ürün kontrolü yaparak değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız alışverişten sonra fişlerini kesinlikle atmasınlar. Buradan aldıkları ürünlerin fotoğrafını çekmelerini rica ediyoruz." dedi.

5 LİTRE ALDIĞIM YAĞ 4,5 LİTRE ÇIKTI

Marketten alışveriş çıkışı zabıtaları gören Sefa Şişman cebinden çıkardığı alışveriş fişiyle ' Geçen hafta bir marketten 69,95 TL'ye 5 litre yağ aldım ve eve gelince yağ 4,5 litre çıktı. Fişe baktığım zaman ise yine 5 litre yazıyordu. Ama yağların hepsinin 4,5 litre olduğunu tespit ettim. Ben ticaret bakanlığını arayacaktım siz denk geldiniz. Bu Konuda denetimlerin daha da artmasını istiyorum. Bazen kasalarda farklı fiyatlar çıkıyor. Bu konuda vatandaşlarımız da dikkatli olsun. Özellikle mantarlarda kasa ile gramaj farkı oluyor. Bunların denetlenmesini istiyoruz. Zabıta ekiplerinin ürünleri tek tek denetlemesinden de gayet memnun olduk' diye konuştu.

Alışverişe gelen Nursel Karataş ise, 'Son günlerde gıda fiyatları aşırı yükselmeye başladı ve ürünler aşırı zamlandı. Ben de etiketleri ve kasayı kontrol ederek fırsatçıları, zabıta ekiplerine bildirdim. Ekiplerin denetimi de biz tüketicileri sevindirdi. 'dedi.

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ZABITADAN 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ

ZABITADAN 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ

ZABITADAN 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ

ZABITADAN 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ZABITADAN 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ - Haberler
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