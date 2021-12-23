Zabıtadan etiket denetimi - Haberler
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Zabıtadan etiket denetimi

Zabıtadan etiket denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kasa, raf, etiket ve fiyat kontrolü gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kasa, raf, etiket ve fiyat kontrolü gerçekleştirdi.

Denetimlerde ekipler, iş yerlerinde maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyerek uyarılarda bulundu. Ürünlerin etiket fiyatları ve faturalarını inceleyen, reyon ile kasa fiyatının kontrollerini yapan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihine de baktı. Ayrıca iş yerlerinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolü ve hijyen eğitim belgelerini de denetleyen ekipler, kent genelinde faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerine ara vermeden devam ediyor. - KOCAELİ

Zabıtadan etiket denetimi

Zabıtadan etiket denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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