Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi
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Halil Posbıyık, Zonguldak, Zabıta, Güncel

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta ekipleri dezenfektan, maske ve kolonya satışı yapan iş yerlerine fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

16.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:49
Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta ekipleri dezenfektan, maske ve kolonya satışı yapan iş yerlerine fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.


Başkan Halil Posbıyık'ın talimatıyla temizlik ve dezenfekte çalışmaları kent genelinde devam ederken Belediye Zabıta ekipleri de fiyat denetimine çıktı. Zabıta ekipleri dezenfektan, maske ve kolonya satışı yapan marketlere, eczanelere ve medikalcilere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Özellikle kolonya, dezenfektan, maske, el sabunu ve genel temizlik maddelerine yönelik denetim yapan ekipler, fiyat etiketlerini inceledi. Zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine virüs haberlerinin ardından fiyatların artıp artmadığını sordu. Zabıta ekiplerinin denetiminde herhangi bir olumsuzluğa ve fiyat artışına rastlanmazken, iş yeri sahipleri de denetimlerin hem kendileri hem de vatandaşlar açısından son derece olumlu olduğunu belirttiler. Zabıta ekiplerinin fahiş fiyatlara yönelik denetimleri devam edecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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