Zabıtadan bayram öncesi sıkı denetim

MARDİN - Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanlığı zabıta ekipleri bayram öncesi denetimleri sıklaştırdı. Mardin'de gıda sektöründe vatandaşın sağlığını tehdit edecek hijyende olmayan iş yerleri uyarı alırken hijyen kurallarına uyan iş yerleri sahiplerine teşekkür edildi.

Artuklu Belediyesi bayram öncesi ilçede bulunan pastaneler, kasaplar, ekmek fırınları kafeleri tek tek denetledi. Zabıta ekipleri halkın sağlığını tehdit edecek hijyen kurallarına uymayan iş yerlerine uyarılarda bulundu. İlçede haftalardır süren denetimler kapsamında yaklaşık 118 iş yeri denetlenerek 23 iş yerine uyarı 2 işlerine idari ceza cezası uygulandı. Mardin'de pastane denetimleri ile başlayan zabıta ekipleri, pastane imalathanelerinde kullanılan malzemelerin tarihlerini, hijyen koşullarını, saklanma şartlarını tek tek kontrol etti.

Yaklaşan kurban bayramı nedeni ile aşırı sıcaklarla birlikte kasaplarda da denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri etlerin saklanma koşullarına soğuk şartlarına ve mutfak hijyenlerini inceledi. Zabıta ekipleri her gün vatandaşın temel ihtiyacı olan ekmek fırınlarına da denetim gerçekleştirdi. Ekmeklerin saklanma ve üretim aşamasında sıkı bir denetim gerçekleştiren zabıtalar bir işletmede doğalgaz dönüşümü nedeni ile havalandırma sorunu ve apartman katının alt katında bulunan imalathanede su akıntısı gerekçesi ile süre vererek ikazda bulundu. Denetimlerin sık sık gerçekleşeceğini kaydeden zabıta ekipleri halk sağlının toplum için önemli olduğunu Mardin'de işletmelerin sık sık denetlendiğine vurgu yaptı.

İşletmeciler denetimlerin sık sık yapılmasından memnun olduklarını ifade ederek, kusurlarının en kısa sürede giderileceğini söyledi.