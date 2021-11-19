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Zabıtadan balıkçılara boy denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zabıtadan balıkçılara boy denetimi

Süleymanpaşa Belediyesi, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte ilçede sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini mümkün kılmak, kaçak avcılığın önüne geçmek ve yasal sınırlamalara uyulup uyulmadığının tespiti için balık satışı yapılan noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte ilçede sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini mümkün kılmak, kaçak avcılığın önüne geçmek ve yasal sınırlamalara uyulup uyulmadığının tespiti için balık satışı yapılan noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Birimi ekipleri işbirliği ile gerçekleştirilen denetimlerde Perşembe pazarı başta olmak üzere, seyyar balıkçılar ve dükkanlarda balık boyu ölçümleri ve diğer denetimler yapılarak tespit edilen aksaklıklar konusunda uyarılarda bulunuldu.

Asgari avlanabilir balık boyları açıklandı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Marmara Denizi'ndeki balık çeşitliliğinin korunması, sürdürülebilir avcılığın korunması ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesinin temini amaçları ile işletmeler ve esnafa yönelik balık boyu ölçümü ve genel denetimler gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, deniz balıklarının yasal avlanabilir asgari boy ölçüleri hakkında bilgi verildi. Buna göre; hamsi 9 santim, tekir ve sardalye 11 santim, barbunya, mezgit ve istavrit 13 santim, lüfer 20 santim ve palamut 25 santimden daha uzun olmak zorunda. - TEKİRDAĞ

Zabıtadan balıkçılara boy denetimi

Zabıtadan balıkçılara boy denetimi

Zabıtadan balıkçılara boy denetimi

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