Zabıtadan balık denetimi
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Zabıtadan balık denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zabıtadan balık denetimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik balık tüketimini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik balık tüketimini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kasap Pazarı içerisinde bulunan balıkçıları denetledi. Yapılan denetimlerde işletme kayıt belgeleri, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları, fiyat etiketleri, soğutucular, balıkların tazeliği ve boylarının standartlara uygunluğu ile balıkların sıcaklıkları ekipler tarafından kontrol edilirken, denetimler sırasında standartlara uymayan balıkçı esnaflara gerekli ikaz ve yasal işlemler uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kontrollerin rutin bir şekilde devam edeceği belirtilerek, esnafların standartlara uymaları, vatandaşların da herhangi bir olumsuzluk durumunda zabıta ekiplerine bildirmeleri istendi. - MALATYA

Zabıtadan balık denetimi
Zabıtadan balık denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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