Zabıtadan aralıksız denetim Koronavirüs salgınına karşı tedbirleri üst seviyede tutan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağında da denetimlerini sürdürdü.

Koronavirüs salgınına karşı tedbirleri üst seviyede tutan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağında da denetimlerini sürdürdü. Ekipler, son 10 günde işyerleri ve pazar alanları olmak üzere toplam 464 noktada denetim yaptı

Osmangazi Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında dezenfekte ve sosyal destek çalışmalarını aralıksız sürdürürken zabıta ekipleri de vatandaşların sağlığı için denetimlerine devam ediyor. Ekipler, 18-27 Mayıs tarihleri arasında 371 işyeri, 93 pazar alanı olmak üzere toplam 464 noktada denetim yaptı. Marketlerin aynı anda içeriye aldığı müşteri sayısı, sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı gibi hususlar kontrol edildi. Ayrıca market ve iş yerlerinde hijyen ve ürünlerin fiyatı ile ilgili etiket denetimleri de yapıldı.

Zabıta ekipleri, Osmangazi genelinde kurulan pazar alanlarındaki denetimlere de ara vermiyor. Ekipler, alışverişe gelen vatandaşlara maske ve dezenfektan hizmeti sunarken, pazar alanlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesine özen gösteriyor. - BURSA

Kaynak: İHA