Zabıtadan anlamlı çalışma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zabıtadan anlamlı çalışma

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde park halindeki tüm araçlara "Engelli yollarına araç park etme" konulu broşürü bırakarak sürücüleri, engelli erişim yollarını kapatmamaları ve kaldırımları işgal etmemeleri konusunda bilgilendirdi.

Zabıtadan anlamlı çalışma
16.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:53

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde park halindeki tüm araçlara "Engelli yollarına araç park etme" konulu broşürü bırakarak sürücüleri, engelli erişim yollarını kapatmamaları ve kaldırımları işgal etmemeleri konusunda bilgilendirdi.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü devam eden Engelliler Haftası münasebetiyle anlamlı bir sosyal farkındalık projesine imza attı. Zabıta ekipleri, üzerinde "Engelli yollarına araç park etme", "Yolumuzu kapatma", "Arabanı kaldırıma park etme" yazılı broşür dağıtarak araç sürücülerini engelli vatandaşların kullandığı yol ve kaldırımlara araç park etmemeleri hususunda bilgilendirdi. Araç sürücüleri ve vatandaşlar da, "Hepimizin kaldırımlara, engelli erişim yollarına araç park etmeme konusunda hassas olmamız gerekiyor. Bu konuda farkındalık oluşturduğunuz için teşekkür ederiz" diyekonuşarak uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, Aliağa'nın eğitim düzeyi ve sosyal duyarlılığı yüksek bir kent olduğunu belirterek, "Kaldırımların, engelli yollarının, bisiklet yollarının araçlar tarafından işgal edilmemesi çok önemli. Bu konuyu biz yılın 365 günü dikkatle kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlılığını biliyoruz. Engelliler Haftası münasebetiyle bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı Haber
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi Haber
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi
Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Hatice Çarpar Merve Boluğur Michael Jackson Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Aydın Ali Koç Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Zabıtadan anlamlı çalışma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 12:58:37. #1.14#
title