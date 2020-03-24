Zabıtadan 65 yaş denetimi DÜZCE(İHA) – Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve ülkemizde de etkili olan koronavirüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarıya çıkmasını sınırlandırdı.

DÜZCE(İHA) – Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve ülkemizde de etkili olan koronavirüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarıya çıkmasını sınırlandırdı.

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Düzce Belediyesi aldığı önlemleri artırdı. Yasakların başlamasıyla Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için getirilen kısıtlamalar konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Sokakların yanı sıra park, yeşil alanlar, kent meydanı ve cami avlularında denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri vatandaşların kimlik kontrollerini yaparak 65 yaş üstü vatandaşları evlerine yönlendirdi. Evlerine gitmekte zorlanan 65 yaş üstü vatandaşlara ise ulaşım yardımında bulundu. Rahatsızlığı olan vatandaşlara yardım ederek evlerine ulaştırdı. - DÜZCE

Kaynak: İHA