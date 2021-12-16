Zabıta zincir market ve fırınlarda denetim yaptı

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla ilçede bulunan market ve fırınlara; fiyat ve gramaj denetimi yaptı.

Son günlerde gıda ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışından dolayı denetimlerini sıklaştıran Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, market ve fırınlarda; fiyat tarifesi, gramaj ve ürünlerin son kullanma tarihlerini hakkında incelemelerde bulundu.

ÖZELLİKLE GIDA ÜRÜNLERİ İNCELENDİ

Ekipler, un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

DENETİMLER, FIRINLARDA DEVAM ETTİ

İnceleme sırasında bazı marketlerde tarihi geçmiş ürünler tespit edilirken, Küçükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri markete gelerek tutanak tuttu.

Marketlerin yanı sıra fırınlarda da kontrol yapan zabıta ekipleri, imalathanede sağlık kurallarına uyulup uyulmadığı, hijyen ve ekmek gramajı ile fiyat karşılaştırması konularında denetimlerini sürdürürken, gramaj ve fiyatlarda herhangi bir sorun tespit edilemedi.

Zabıta ekipleri ilçede denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.