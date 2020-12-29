Zabıta yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı
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Zabıta yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı

29.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:04
Zabıta yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda il genelinde yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda il genelinde yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı. 31 Aralık günü saat 21.00 itibariyle başlayıp, 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak olan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili de üzerlerine düşen görevler noktasında gerekli planlamaları yaptıklarını belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için çalışma ve denetimlerin süreceğini söyledi.

İl genelinde vatandaşların huzuru, güveni ve esnafın hakkının korunması noktasında çalışmalarını ara vermeden sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yılbaşı öncesi piyasanın hareketlenmesi nedeniyle etiket denetimlerine ağırlık verdi. İçişleri Bakanlığı genelgelerinin yanı sıra kanun ve yönetmeliklerin kendilerine verdiği sorumluluklar kapsamında vatandaşların huzuru için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, 31 Aralık günü saat 21.00 itibariyle başlayıp, 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak olan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili de üzerlerine düşen görevler noktasında gerekli planlamaları yaptıklarını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisalıların rahatı ve huzuru için çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekleyen Duman, "Bu yıl, diğer yıllara göre farklı bir yeni yıl olacak. Korona virüs salgını nedeniyle evlerimizde olacağız. Bu süreçte belirtilen tedbirlere uymak, salgının yayılmasını önlemek açısından büyük önem taşıyor. O açıdan kurallara uyulması ve tüketicilerimizle esnafımızın haklarının korunması noktasında bizler Büyükşehir Belediyesi Zabıtası olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyor, salgının bittiği sağlıklı güzel yıllar geçirmemizi temenni ediyorum" dedi. - MANİSA

Zabıta yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı
Zabıta yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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