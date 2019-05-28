Zabıta ve trafik polisleri dolmuşları denetledi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ve trafik polisleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde dolmuşları denetledi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ve trafik polisleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde dolmuşları denetledi.
Denetimde, İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Amirliği ekipleri, iki ayrı uygulama noktası oluşturdu.
Ekipler, sürücülerin kıyafeti, evrakı ve dolmuşlarda bulunan kamera sistemlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etti.
Denetimde eksikleri bulunan sürücüler uyarıldı.
Yolcular, denetimlerden duyduğu memnuniyeti belirtti.
Kaynak: AA
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