Zabıta ve ticaret müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi - Haberler
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Zabıta ve ticaret müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zabıta ve ticaret müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü personeli, KDV indirimlerine yönelik şehir merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü personeli, KDV indirimlerine yönelik şehir merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi veren yetkililer, KDV indiriminin uygulanıp uygulanmaması konusunda sürdürdükleri denetimlerin devam edeceğini belirtti. Vatandaşlar ise yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

Zabıta ve ticaret müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Ticaret, Yerel, Haberler

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