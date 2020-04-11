Zabıta ve polisler sokağa çıkma yasağı için vatandaşları anonslarla uyardı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte polisler ve zabıtalar anonslarla vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyarmaya başladı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte polisler ve zabıtalar anonslarla vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyarmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında yeni bir genelge yayınlayarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 00.00'dan başlayıp 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Vatandaşlar fırınlara ve marketlere akın ederken, yasağın başlamasıyla birlikte polisler ve zabıta ekipleri araçlardan, "Mahalle sakinlerinin dikkatine lütfen sosyal mesafeyi koruyalım, 5 dakika içinde sokağa çıkma yasağı başlayacağından dolayı evlerinize gitmeniz önemle rica olunur" şeklinde anons yaparak vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşlar ise bazıları uyarıları dikkate alırken, bazıları ise fırın önünde beklemeyi sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA