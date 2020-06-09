Zabıta ve polise direnen esnaf, ters kelepçe ile etkisiz hale getirildi AYDIN'ın Didim ilçesinde, sahil kenarında kafe işleten 8 esnafın masa ve sandalyeleri belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, sahil kenarında kafe işleten 8 esnafın masa ve sandalyeleri belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Zabıta görevlilerine direnen esnaf ile polis arasında arbede yaşandı. Bir esnafın ters kelepçe ile etkisiz hale getirildiği anlar kameralara yansıdı.

Fevzipaşa Mahallesi sahil kenarında kafe işleten ve masa ile sandalyelere dışarı çıkartan esnafa, sabah saatlerinde belediye ekipleri denetleme yaptı. Zabıta ekipleri, masa ve sandalyelerin kaldırılarak kafelerin bundan sonra çalışamayacağını söyledi. Bunun üzerine işletmeci olduğu belirtilen Rumi Çatıkkaş, zabıta ekipleri ile tartışmaya başladı. Çatıkkaş, eline aldığı sandalye ile zabıta ekiplerine, eşyalarını almak istediğini söyledi. Ancak isteği yerine gelmeyince, Çatıkkaş sandalye ile masaya vurdu. Çıkan arbedenin ardından Çatıkkaş, polis tarafından ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirildi.

Babasının götürüldüğü gören kızı Özlem Çatıkkaş, araya girerek, "Babama vurmayın" diye bağırmasıyla köpekleri Paşa'da sahiplerini korumaya çalıştı. Genç kıza müdahale edilirken, köpeğin de saldırmaması için görevliler kendilerini korudu. Gözaltına alınan baba - kız ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Yaşanan olaylar ise cep telefonuyla kaydedildi. Olaydan sonra zabıta ekipleri sandalye masaları kamyonete yükleyerek götürdü.'36 YILDIR AYNI YERDE İŞLETMEM VAR'

Zabıta görevlileri ile arbede yaşayan Rumi Çatıkkaş, "36 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Yapı işletme belgelerimiz var. 6 Haziran Cuma günü şemsiyelerimizi açarak işimize başladık. Bugün sabah ise polis ve zabıta olmak üzere 50 kişilik bir ekip dayandı kapımıza. Yan komşumun malzemelerini toplamaya başladılar. Bende gittim 'hayırdır neden topluyorsunuz ?' dedim. Bunları götüreceklerini söylediler. Bende madem kaldıracaksınız bende malzemelerimi alayım dedim. Sen alamazasın biz götüreceğiz diye direttiler. Bende sandalyeyi alarak vermiyorsanız gelin alın dedim. Sonrasında kargaşa yaşandı. Malzemelerimin tamamını götürdüler. Beni de kelepçeleyerek karakola götürdüler" dedi.

Kaynak: DHA