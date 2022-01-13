Zabıta uyardı, ekipler müdahale etti

İzmit Zincirlikuyu Caddesi'nde logar kapağı yanında meydana gelen çökme Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından tespit edilerek Fen İşleri ekiplerine bildirildi. Fen İşleri acil müdahale ekipleri de caddede meydana gelen bozulmayı asfalt yama çalışmasıyla giderdi. Zabıta ekiplerinin tespiti ve ilgili birime iletimi sonrası gün içerisinde kısa bir sürede çökme meydana gelen yolda asfaltlama çalışması yapılarak problem çözüldü.

ACİL MÜDAHALE EKİBİ ASFALTLAMA YAPTI

İzmit Zincirlikuyu Caddesi'nde logar kapağı yanında meydana gelen çökmeye müdahale eden Fen İşleri acil müdahale ekipleri, yolda meydana gelen çökmenin araçlara olası bir zarar vermesini engelledi. Zabıta ekipleri tarafından görülerek iletilen yol çökmesine, Büyükşehir Belediyesi acil müdahale ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu, çökme meydana gelen yolda asfalt yama çalışması yaparak sorunu giderdi.

HIZLI BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri acil müdahale ekipleri ana arterlerde yollarda veya kaldırımlarda oluşan bozulma ve aşınmalara gerek 153 Çağrı Merkezine vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler, gerekse Büyükşehir Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin tespitleri sonrası müdahale ederek çözüm getiriyor. Kaldırımlarda ve yollarda oluşan çökme ve kırılmaların herhangi bir olumsuz duruma sebep olmaması için hızlı bir şekilde müdahale edilerek sorun gideriliyor.

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