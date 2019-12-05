Zabıta,Trafik Polisleri ile kaldırım işgaline karşı denetim yaptı
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Zabıta,Trafik Polisleri ile kaldırım işgaline karşı denetim yaptı

Kozan ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi zabıta ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi.

05.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:34
Zabıta,Trafik Polisleri ile kaldırım işgaline karşı denetim yaptı

ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ve ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, Saimbeyli Caddesi, Üstün ve Hazer sokakla Turgut Özal Bulvarı gibi yerlerde uygulama yaptı.

Uygulamada, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen iş yerlerine işlem yapıldı, kaldırımdaki eşyalar zabıta ekiplerince kaldırıldı.

Kaynak: AA
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