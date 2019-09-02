02.09.2019 16:40

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Zabıta Teşkilatının Kuruluşunun 193. yıl dönümünü kutladı.



Tarhan, beraberinde belediye meclis üyeleri ile birlikte Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek zabıtalarla sohbet etti.

Zabıta Müdürü Osman Kıvrak ve zabıta personeline çiçek takdim eden Tarhan, zabıtanın halkla birlikte kamu görevi yapan birim olduğunu söyledi.



Zabıta teşkilatının önemli ve zorlu bir görev üstlendiğini ifade eden Tarhan, "Zabıta olarak yaptığınız iş, zor bir iş. Önemli olan zoru başarabilmek. Kırıp dökmeden problemleri çözeceğiz. Sizin göreviniz belli bir disiplini sağlamaktır. Göreviniz sizlere büyük yükler ve sorumluluklar getiriyor. Bu yüklerin altında kalmadan, özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Başta Kadirli'de ve ülkemizde halkın huzuru, refahı ve sağlığı için görev yapan tüm zabıta teşkilatımızın 193. kuruluş yıl dönümünü kutlar, değerli mensuplarına saygılar sunarım." diye konuştu.

Kaynak: AA