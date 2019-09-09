Zabıta teşkilatının 193. yılı

09.09.2019 14:52

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, zabıta teşkilatının 193'üncü yılı dolayısıyla Zabıta Müdürü Zekeriya Kayalı ve müdürlük personelini makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Haftasını kutlayan Bilgin, "Zabıta iki asır önce kurulan bir teşkilat. Sivasımızı, şehrimizi insan odaklı ve yaşanabilir bir şehir kılma noktasında hak ve adaletten ayrılmadan görevimizi yapmak zorundayız. Doğru ve adaletli yaptığınız her işte belediye yönetimi olarak her zaman arkanızdayız." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Zekeriya Kayalı ise şehrin daha düzenli, daha huzurlu, yaşanabilir, sağlıklı bir şehir olmasını arzuladıklarını belirterek, "Hak ve adalet sınırları içerisinde görevimizi yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. 193 yıldır farklı isimlerle bugün de zabıta olarak bize verilen yönetmenlik çerçevesinde halkımıza hizmet için çalışıyoruz. Bize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA