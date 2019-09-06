06.09.2019 15:10

Mersin Büyükşehir Belediyesince Zabıta teşkilatının 193'üncü yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programa, belediye çalışanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, zabıtaların belediyenin kolluk kuvveti olduğunu söyledi.

Zabıtanın belediyenin birçok birimiyle müşterek olarak çalıştığını aktaran Tuğluoğlu, zabıtaların güzel bir gün geçirmesini temenni etti.

Program, halk oyunları ve tiyatro gösterisinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA