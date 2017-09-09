Demirköy Belediyesi Zabıta Amirliğine, zabıta teşkilatının 191. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ziyaretler sürüyor.



Demirköy Emniyet Amiri Uğur Yıldız ile beraberindekiler, Zabıta Amirliğini ziyaret etti.



Yıldız, ziyarette yaptığı konuşmada, zabıta emekçilerinin de, kamu düzenini sağlamak, halk sağlığı ve huzuru adına çalıştıklarını söyledi.



Zabıta Amiri Ersoy Göksel i·se, zi·yaretten duyduğu memnuni·yeti· di·le geti·rerek, vatandaşlara hizmet etmekten dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.