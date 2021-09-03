Zabıta Teşkilatından Başkan Esen'e Ziyaret
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Zabıta Teşkilatından Başkan Esen'e Ziyaret

Zabıta Teşkilatından Başkan Esen'e Ziyaret
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Zabıta Teşkilatından Başkan Esen'e ZiyaretÇankırı Zabıtası, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i makamında ziyaret etti.

Zabıta Teşkilatından Başkan Esen'e Ziyaret

Çankırı Zabıtası, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i makamında ziyaret etti. Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yıldönümünü kutlayan Esen, mesai gözetmeksizin çalışan zabıta ekiplerini başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

Zabıta ekipleri, Zabıta Haftasını Anıt alanına koydukları çelenk ile kutlamaya başladı. Başkan Esen'i makamında ziyaret eden ekipler, desteklerinden dolayı Esen'e teşekkür etti. Esen, Belediyeyi sahada en iyi şekilde temsil etmenin, esnaf ve halk ile iş birliği halinde çalışmanın önemli olduğunu vurgulayan Esen, "Çalışmalarımızı ve hizmet kalitemizi artıracak genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Bunu avantaja çevirerek şehrimizin geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Zabıta ekiplerimizin yasalar doğrultusunda hareket ederken zaman zaman vatandaşlarımız ile karşı karşıya geldiği için çok stresli ve zor bir görev üstlendiğinizin farkındayım. Özellikle pandemi sürecinde çok büyük görevler üstlendiniz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden Çankırı sokaklarında özveri ile çalıştınız. Tüm zabıta ekibimizin bu özel haftasını kutluyor, görevlerinizde başarılar diliyorum. " dedi.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-09-03 Son eklenen 10 haber: Çankırı'da Esnafı Çocuk Zabıtalar Denetledi 30 Ağustos Zafer Bayramı Çankırı'da Coşku ile KutlandıÇankırı Belediyesi Güreşçilerinden 2 Altın, 1 Gümüş ve 2 Bronz MadalyaÇankırı Belediyesinden Haftanın ÖzetiÇocuklar Gaziler ile Buluştu Çankırı Belediyesinden 30 Ağustos İçin Zafer Konseri Çocuklar Bulduğu Parayı Zabıtaya Teslim Etti Çankırı Belediyesi Genç Dostu Şehirler Etkinliğine KatıldıYardım Tırı Komşu İçin Yola Çıktı Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi ve Şapka İnkılabının 96. Yıl Dönümü Tören ile Kutlandı

Kaynak: Habermetre

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