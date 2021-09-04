Zabıta teşkilatı 195 yaşında
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Zabıta teşkilatı 195 yaşında

Zabıta teşkilatı 195 yaşında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 195'inci yıl dönümü dolayısıyla Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde program düzenlendi.

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 195'inci yıl dönümü dolayısıyla Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde program düzenlendi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve Başkan Yardımcısı Özgür Algın, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti. Zabıta Müdürü Sali Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şahin, görevli personele kolaylıklar diledi. Zabıta Müdürlüğü'nün yerel yönetimde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi olarak bütün birimlerin çalışmalarıyla vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını söyleyerek, kuruluşlarının 195'nci yılını kutladı.

"Halkımızın sağlığı ve güvenliği için her zaman görevimizin başındayız"

Zabıta Müdürlüğü çalışmaları ve Zabıta Haftası hakkında bilgi veren Yılmaz, "Belediye Başkanımız Semih Şahin ve değerli eşi Serpil Şahin, bizleri ziyaret etti. Ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Zabıta Müdürlüğü yaklaşık iki asırlık ömrü olan bir teşkilat ve belediyelerde önemli bir yeri vardır. Çünkü Zabıta Müdürlüğü halkın refahı, güvenliği ve sağlığı için görevini 7 gün 24 saat esasına göre yapar. Bizler de Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak bu amaç doğrultusunda hizmetlerimiz sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Zabıta teşkilatı 195 yaşında
Zabıta teşkilatı 195 yaşında
Zabıta teşkilatı 195 yaşında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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