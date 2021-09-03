Zabıta Teşkilatı 195 yaşında

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yılını düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlamaya başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yılını düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlamaya başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yılını düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutluyor. 1-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen "Zabıta Haftası" kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi zabıtaları katıldı.

1826 yılında temelleri atılan Zabıta Teşkilatının bu yıl 195'incisinin kutlandığı bilgisini veren

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Ercan Gezgin, "Zabıta teşkilatımız vatandaşımızın huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamasının güvencesidir. Zabıta teşkilatımız her geçen gün hizmet kalitesini arttırırken personel yapısını da sürekli dinamik tutma anlayışı ile 7 gün 24 saat çalışma esasına göre görevini sürdürüyor. Şahsım ve mesai arkadaşlarım adına bizlere her zaman destek olan, emir ve talimatlarıyla bizleri doğruya yönlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkürlerimi sunarım" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı