Zabıta tarihi geçmiş 6 bin 287 ürünü imha etti
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Zabıta tarihi geçmiş 6 bin 287 ürünü imha etti

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN - Haberler | Güncel

Zabıta tarihi geçmiş 6 bin 287 ürünü imha etti Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri kapsamında son kullanma tarihleri geçmiş ve üretim sorunu olan ürünlere imha edilmek üzere el koydu.

Zabıta tarihi geçmiş 6 bin 287 ürünü imha etti

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri kapsamında son kullanma tarihleri geçmiş ve üretim sorunu olan ürünlere imha edilmek üzere el koydu.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri iş yerlerine yaptığı denetimler sonrasında 6 bin 287 adet son kullanma tarihi geçmiş ve üretim sorunu olan gıda ürünlerine el koyarak imha etti.

"Halkımızın sağlığı ve huzuru için çalışıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu zabıta ekiplerinin vatandaşın sağlığı için gece gündüz çalıştığını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimizin denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Zabıta ekiplerimizin yaptığı denetimler sonrasında son kullanma tarihi geçmiş 6 bin 287 çeşit ürüne imha edilmek üzere el konuldu. Bu ürünlerin bir kısmında üretim sıkıntısı bulunuyor. Şahinbey Belediyesi olarak 2020 yılı içerisinde 220 bin iş yeri denetledik. Bu yılda denetimlerimizi halkımızın sağlığı ve huzuru için sürdüreceğiz" dedi.

Zabıta tarihi geçmiş 6 bin 287 ürünü imha etti
Zabıta tarihi geçmiş 6 bin 287 ürünü imha etti
Zabıta tarihi geçmiş 6 bin 287 ürünü imha etti
Zabıta tarihi geçmiş 6 bin 287 ürünü imha etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 17:58:59. #1.14#
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