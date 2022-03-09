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Zabıta stokçulara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zabıta stokçulara göz açtırmıyor

Burhaniye Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerde fiyat ve stok denetimlerine aralıksız devam ediyor.

BURHANİYE, BALIKESİR (İHA) - Burhaniye Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerde fiyat ve stok denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Kent genelinde özellikle zincir marketler başta olmak üzere temel gıda maddeleri satan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde, raflarda bulunan ürünlerin fiyat artışları ve depolardaki stoklar incelendi. Zabıta ekipleri, özellikle yağ ürünlerinde son zamanlarda beklenmedik talep artışından dolayı marketlerin 'Ürünleri depolarda saklayarak stokçuluk yaptıkları' yönünde gelen şikayetleri üzerine harekete geçerek genel denetimler yaptı. İlçe de, detaylı olarak yapılan denetimlerde ayrıca yağ ve temel tüketim ürünlerine yönelik raf ile kasa arasında fiyat farkları da kontrol edildi.

Burhaniye Zabıta Müdürü Yüksel Yüce, "Denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. Olumsuzlukları ise rapor tutarak, gerekli işlemlerin yapılması için Ticaret İl Müdürlüğüne teslim ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Zabıta stokçulara göz açtırmıyor

Zabıta stokçulara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Burhaniye Belediyesi, Burhaniye, Hisarcık, Zabıta, 3. Sayfa, Haberler

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