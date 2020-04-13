Zabıta, sokaktaki köpeğe eliyle su içirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Zabıta, sokaktaki köpeğe eliyle su içirdi - Haberler
Orhangazi, Zabıta, Bursa, Güncel

Zabıta, sokaktaki köpeğe eliyle su içirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zabıta memuru, sokaktaki köpeğe elleriyle su içirdi.

13.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:38
Zabıta, sokaktaki köpeğe eliyle su içirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zabıta memuru, sokaktaki köpeğe elleriyle su içirdi.Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmaya özen gösterirken, sokak hayvanları da görevli ekiplerce unutulmuyor. Bursa'nın birçok noktasına sokak hayvanları için belediye ve zabıta ekipleri tarafından yiyecekler bırakılırken, Orhangazi ilçesinde ise zabıta memuru ile sokak köpeğinin görüntüleri gülümsetti. Orhangazi Belediyesi hizmet binası önünde bulunan çeşmeden su içmeye gelen bir köpeği gören zabıta memuru Mevlüt Zengin, yalaktan içmeyen köpeğin yanına giderek, şişe ile avucuna döktüğü suyu hayvana içiri. Bu anlar da çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ'nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor Haberler
DSÖ'nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında
Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı
Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan fırıncılar birbirine girdi: 31 bin lira ceza
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan fırıncılar birbirine girdi: 31 bin lira ceza
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Serdar Ortaç Levent Dörter Kim Kardashian
Spor Falcao Fatih Terim Rıza Çalımbay Radamel Falcao Emre Belözoğlu
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Zabıta, sokaktaki köpeğe eliyle su içirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 17:52:25. #1.15#
title