Zabıta, Ramazan ayı denetimlerini hızlandırdı
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Zabıta, Ramazan ayı denetimlerini hızlandırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zabıta, Ramazan ayı denetimlerini hızlandırdı

Kahramankazan Belediyesi zabıta ve sağlık ekipleri, vatandaşların sağlıklı bir Ramazan ayı geçirebilmeleri için halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek her türlü olumsuzluğa karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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Kahramankazan Belediyesi zabıta ve sağlık ekipleri, vatandaşların sağlıklı bir Ramazan ayı geçirebilmeleri için halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek her türlü olumsuzluğa karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Başta ekmek, tatlı ve gıda üretimi ile satışı yapılan iş yerlerini mercek altına alan ekipler, Ramazan ayını ve sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek fiyat artışı yaşanmaması için büyük hassasiyet gösteriyor.

Kahramankazan Belediyesi zabıta ve sağlık ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte denetimlerine hız verdi.

A'dan Z'ye inceleniyor

Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler ekmek, tatlı ve gıda üretimi ile satışı yapılan iş yerleri başta olmak üzere kapsamlı bir çalışma yürütüyor. İş yerlerinde hijyen, kullanılan malzemelerin kalite ve tazeliği, etiket, personelin temizliği ve uygunluğu, gramaj kontrolleri yapılıyor. Bu kapsamda ayrıca, iş yerlerinin depo ve imalathaneleri de denetimler büyük titizlikle yapılıyor. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda eksiklikleri bulunan iş yerlerine gerekli uyarılar yapılarak, işlem uygulanıyor.

Fırsatçılara geçit yok

Ekipler ayrıca denetimler kapsamında, Ramazan ayı ve korona virüs salgını nedeniyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek fiyat artışı yaşanmaması için hassasiyetle çalışıyor. Denetimlerini titizlikle sürdüren ekipler, fırsatçılık yapılmasına izin vermiyor. Ekipler, market, pazar yeri, gıda, hijyen ve ihtiyaç maddesi satışı yapılan tüm iş yerlerini de ayrıntılı olarak denetliyor.

Var gücümüzle çalışıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ekiplerin Ramazan ayı süresince denetimlerini aralıksız olarak sürdüreceklerini belirterek, "Ramazan ayı süresince vatandaşlarımız fırınlara, pastanelere, tatlı ve gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelere yoğun ilgi gösterecek. Bundan dolayı vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak olumsuzlukları ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemli" diye konuştu. Başkan Oğuz, Türk ve İslam aleminin Ramazan ayının mübarek olması temennisinde bulundu. - ANKARA

Zabıta, Ramazan ayı denetimlerini hızlandırdı
Zabıta, Ramazan ayı denetimlerini hızlandırdı
Zabıta, Ramazan ayı denetimlerini hızlandırdı
Zabıta, Ramazan ayı denetimlerini hızlandırdı
Zabıta, Ramazan ayı denetimlerini hızlandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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