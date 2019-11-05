Zabıta personeli 7/24 görevde

05.11.2019 09:17

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ruhsatsız, usulsüz işletmeler, izinsiz seyyar satıcılar ile park ve kural ihlali yapan motorlu taşıt sürücüleriyle mücadele etmeye devam ediyor.



Son altı ay içerisinde usulsüzlük sergileyen 3 bin 300 şahıs ve işletmeye cezai işlem uygulan Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat boyunca Kuşadalıların ve kenti ziyaret eden misafirlerin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri son altı ay içerisinde ruhsatsız ve usulsüz çalışan toplam 160 işletmeyi mühürlerken sıfır işgaliye kurallarına uymayan toplam 77 işletmeye de para cezası kesti. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri son altı ay içerisinde trafiğe kapalı alanda motorlu araç kullanan veya aracını usulsüz şekilde trafiğe kapalı bölgeye park eden toplam 2 bin 748 şoföre para cezası uygulayarak 138 dilenci ve 85 izinsiz seyyar satıcıya müdahale etti. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inşaat yasağı sezonunda kuralları ihlal eden 96 firmaya da para cezası uyguladı.



Usulsüz işletme, izinsiz seyyar, işgaliye kurallarına uymayan esnaf kalmayacak



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü personelinin görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirterek "Göreve geldiğimizde önceliğimiz işgaliye ile mücadele olmuştu. Sıfır işgaliye konusunda direttik ve başardık. Kuşadası çarşıları artık çok daha rahat. Sıfır işgaliye sayesinde hem esnafımız daha çok kazandı, hem de hemşehrilerimiz ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimiz rahatladı. Ben Zabıta Müdürlüğü'nde görevli çalışma arkadaşlarıma güvendim. Onlar da duyduğum güvenin hakkını verdiler. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bugün Kuşadası daha sorunsuz bir kent" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA